Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi Şarampole devrilen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar Şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi şans eseri yara almadı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole uçtu.