Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi
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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi Şarampole devrilen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar Şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi şans eseri yara almadı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole uçtu.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi

Şarampole devrilen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi şans eseri yara almadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan 8 kişi burunları bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 40'ıncı kilometresi Suruç İlçesi yakınlarında yaşandı. Şanlıurfa'dan Gaziantep istikametine giden Kerim D.'nin kullandığı 27 BY 861 plakalı Tofaş marka otomobilin önüne aniden bir köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobilin kontrolünü kaybedip şarampole uçtu. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobildeki 5'i yetişkin, 3'ü de çocuk toplam 8 kişiyi çıkarttı. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği şahısların yaralı olmadıkları belirlendi.

Otomobil şarampolden çıkartılıp çekici yardımıyla kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin

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