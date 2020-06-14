Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Anayurt Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Y. (20), yönetimindeki 44 AK 099 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ömer Y. ile otomobildeki Batuhan K. (20) ile Abdullah A. (21) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA