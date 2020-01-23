Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

23.01.2020 21:46 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:46
Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

MALATYA'nın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Erkut yönetimindeki 44 KB 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Serdar Erkut ile otomobildeki Mert Erkut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve ekipleri sevk edildi. ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 yaralı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
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