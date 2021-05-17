YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ KURTARDILAR

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda şarampole devrilerek yanan otomobilin sürücüsü ve eşi vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak yanmaktan kurtarıldı.

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda şarampole devrilerek yanan otomobilin sürücüsü ve eşi vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak yanmaktan kurtarıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Bayram tatili için gittiği İstanbul'dan memleketi Kastamonu'ya dönen Hüseyin Alibeşe yönetimindeki 37 AAB 636 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören diğer sürücüler, yaralı sürücü ve eşi Sebahat Ayan Alibeşe'yi araçtan çıkardı. Hafif şekilde yaralanan çift, için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Alibeşe çifti, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Çiftin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada alev alev yanan otomobil, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu itfaiye tarafından söndürüldü. Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle yol kenarından kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı