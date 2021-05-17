YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ KURTARDILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ KURTARDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda şarampole devrilerek yanan otomobilin sürücüsü ve eşi vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak yanmaktan kurtarıldı.

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda şarampole devrilerek yanan otomobilin sürücüsü ve eşi vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak yanmaktan kurtarıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Bayram tatili için gittiği İstanbul'dan memleketi Kastamonu'ya dönen Hüseyin Alibeşe yönetimindeki 37 AAB 636 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören diğer sürücüler, yaralı sürücü ve eşi Sebahat Ayan Alibeşe'yi araçtan çıkardı. Hafif şekilde yaralanan çift, için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Alibeşe çifti, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Çiftin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada alev alev yanan otomobil, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu itfaiye tarafından söndürüldü. Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle yol kenarından kaldırıldı.

YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ KURTARDILAR
YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ KURTARDILAR
YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ KURTARDILAR
YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ KURTARDILAR
YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ KURTARDILAR
YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ KURTARDILAR
YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ KURTARDILAR
YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ KURTARDILAR
YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ KURTARDILAR
YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ KURTARDILAR
YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ KURTARDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Devlet Bahçeli Lale Karabıyık Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Nur Fettahoğlu Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Gökhan Töre Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ KURTARDILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 13:03:21. #1.16#

title