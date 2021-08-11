Şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
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Şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Öznur Atmaca idaresindeki 46 AN 583 plakalı Volkswagen marka otomobil Tut yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Öznur Atmaca yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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