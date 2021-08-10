Şarampole devrilen otobüsle ilgili korkunç iddia; "Şoför uyuyordu"
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Şarampole devrilen otobüsle ilgili korkunç iddia; "Şoför uyuyordu"

Şarampole devrilen otobüsle ilgili korkunç iddia; 'Şoför uyuyordu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'dan İzmir istikametine seyir halindeyken Uşak'ta kontrolden çıkıp devrilen otobüsü kullanan şoförünün uyuduğu iddia edildi.

Ağrı'dan İzmir istikametine seyir halindeyken Uşak'ta kontrolden çıkıp devrilen otobüsü kullanan şoförünün uyuduğu iddia edildi.

Kaza İzmir - Ankara karayolu üzerinde Uşak'ta Göğem Kavşağı'nda meydana geldi. İddialara göre Kemal Biner kontrolündeki 34 HE 1858 plakalı otobüs Ağrıdan İzmir'e yolcu taşıyordu. 47 yolcunun bulunduğu otobüs şoförü Biner, Uşak'ta Göğem köyü kavşağı yakınında henüz bilinmeyen sebepten araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarında bulunan şarampole devrildi. İhbar üzerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ekibi, ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan şoför ve 32 yolcu çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan yolcuların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ŞOFÖR UYUYORDU"

Kazada hafif yaralanarak kurtulan Melikşah Akşit, kazanın biranda olduğunu ifade ederek, "Yanımızdan otobüs geçiyordu korna çaldı, 1 dakika içerisinde kaza oldu. Şoför uyuyordu" şeklinde konuştu.

(Köksal Kılınç/İHA)

Şarampole devrilen otobüsle ilgili korkunç iddia; 'Şoför uyuyordu'
Şarampole devrilen otobüsle ilgili korkunç iddia; 'Şoför uyuyordu'
Şarampole devrilen otobüsle ilgili korkunç iddia; 'Şoför uyuyordu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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