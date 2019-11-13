Şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
13.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:30
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Doğubayazıt'tan Ağrı yönüne giden Ali Kuşçuoğlu'nun kullandığı 04 AAE 186 plakalı minibüs, Ağrı-İran kara yolunun 28. kilometresindeki Çalıköy yol ayrımını geçtikten sonra kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü Kuşçuoğlu, ambulansla Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA