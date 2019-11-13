Şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
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Şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

13.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:30
Şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

'nın Doğubayazıt ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.


Doğubayazıt'tan Ağrı yönüne giden Ali Kuşçuoğlu'nun kullandığı 04 AAE 186 plakalı minibüs, Ağrı-İran kara yolunun 28. kilometresindeki Çalıköy yol ayrımını geçtikten sonra kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü Kuşçuoğlu, ambulansla Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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