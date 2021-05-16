Adıyaman'da şarampole devrilen minibüsün sürücüsü öldü
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Adıyaman'da şarampole devrilen minibüsün sürücüsü öldü

Adıyaman'da şarampole devrilen minibüsün sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde şarampole devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde şarampole devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Akburak'ın kullandığı 02 TA 449 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Cevizpınar köyü yakınlarında şarampole devrildi. Sürücü Akburak, ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akburak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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