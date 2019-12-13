Şarampole devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Elazığ'da şarampole devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
13.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:40
Elazığ'da şarampole devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Yusuf Özdemir idaresindeki meşrubat yüklü tır, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 18. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Özdemir, 112 Acil Servis ekibince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tırın dorsesindeki meşrubatlar çevreye saçıldı.
Kaynak: AA