Şarampole devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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Şarampole devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Elazığ'da şarampole devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

13.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:40
Şarampole devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı

'da şarampole devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

idaresindeki meşrubat yüklü tır, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 18. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Özdemir, 112 Acil Servis ekibince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tırın dorsesindeki meşrubatlar çevreye saçıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şarampole devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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