Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı KAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkarak, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Adem Çıbık yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkarak, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Adem Çıbık yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Çokyaşar-Elmalı yolunda meydana geldi. Adem Çıbık yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak, yaralanan Çıbık, jandarma ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı Adem Çıbık, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA