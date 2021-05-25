Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü kaçtı
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Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü kaçtı

Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın-Muğla karayolunda bir kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Aydın-Muğla karayolunda bir kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Koçarlı yol ayrımı yakınlarında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi istikametine ilerleyen 48 AAE 952 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere sürterek şarampole devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından kamyondan çıkartılan ve sürücü olduğu iddia edilen E.G. olay yerinden kaçarken, yaralı S.G. ise sağlık ekiplerinin tedavi isteğini geri çevirdi. Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerinin ardından kamyon çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü kaçtı
Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü kaçtı
Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü kaçtı
Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü kaçtı
Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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