Şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
30.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:30
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antalya istikametinden Denizli yönüne gitmekte olan Durmuş Koç yönetimindeki 20 AB 506 plakalı kamyonet, Kırca Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Koç ile araçta bulunan Mustafa Sazlı ve Sedat Efe, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA