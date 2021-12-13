Şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

Şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolun 15'inci kilometresinde meydana geldi. F.A.'nın kullandığı 47 PS 024 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

Şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

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