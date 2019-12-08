Şarampole devrilen araçta 5 genç yaralandı
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Şarampole devrilen araçta 5 genç yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 genç yaralandı.

08.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:28
Şarampole devrilen araçta 5 genç yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 genç yaralandı.


Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Basırlar mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Basırlar mevki'inde seyir halinde bulunan Ayhan Mert Y. (21) yönetimindeki 03 YC 860 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada Ayhan Mert Y., Furkan B. (19), Burak Taha Ö. (19), Dila Nur S. (21), Oğuzhan V. (21) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Afyon Devlet Hastanesi'ne sevk etti.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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