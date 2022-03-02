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Şarampole devrilen araç sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şarampole devrilen araç sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Murat Vakkas Vakitbilir idaresindeki 27 AHV 603 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 13. Kilometrede kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Adıyaman, Tragger, Ford, 3. Sayfa, Haberler

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