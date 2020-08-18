Şarampole devrilen akaryakıt tankeri patladı: 1 yaralı
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Şarampole devrilen akaryakıt tankeri patladı: 1 yaralı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, şarampole devrilen akaryakıt tankeri patladı.

Şarampole devrilen akaryakıt tankeri patladı: 1 yaralı
18.08.2020 02:07 | Son Güncelleme: 18.08.2020 02:44

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, şarampole devrilen akaryakıt tankeri patladı.

Alınan bilgiye göre, Binali Güngör idaresindeki 41 HK 939 plakalı tanker, ilçeye yaklaşık 5 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü araçtan kendi imkanları ile çıktı.

Yanmaya başlayan tankerde bir süre sonra patlama meydana geldi.

Güngör'ün ihbarı üzerine olay yerine Kıbrıscık ve Bolu'dan itfaiye ekibi sevk edildi. Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler de bölgeye gönderildi.

Yangında tanker tamamen yanarken, alevler çevredeki çalılık alana da sıçradı.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Tankerin sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bolu-Kıbrıscık kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: AA

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