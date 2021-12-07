Şarampole çekilen çitler hayatını kurtardı

SERDİVAN, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Serdivan ilçsi D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole düştü. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken şarampole çekilen çitler olası bir facianın önüne geçti.

Kaza, Serdivan ilçesi D-100 Karayolu Esentepe Mahallesi mevkiinde Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Y.(82) idaresindeki Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra şarampole düştü. Şarampole çekilen çitler olası bir facianın önüne geçerken sürücü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında yaralıyı otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA