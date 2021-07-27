ŞARAMPOLDEN YUVARLANAN OTOMOBİLDE 4 RUS YARALANDI
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ŞARAMPOLDEN YUVARLANAN OTOMOBİLDE 4 RUS YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 10 metrelik şarampolden yuvarlanan otomobilde Rus uyruklu 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 10 metrelik şarampolden yuvarlanan otomobilde Rus uyruklu 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi Topbaşı mevkiinde meydana geldi. Sapadere Kanyonu'nda adının Olga olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı 07 E 2513 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkarak 10 metrelik şarampolden yuvarlandı. Kazada sürücüyle birlikte aynı araçta bulunan Rus uyruklu 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞARAMPOLDEN YUVARLANAN OTOMOBİLDE 4 RUS YARALANDI
ŞARAMPOLDEN YUVARLANAN OTOMOBİLDE 4 RUS YARALANDI
ŞARAMPOLDEN YUVARLANAN OTOMOBİLDE 4 RUS YARALANDI
ŞARAMPOLDEN YUVARLANAN OTOMOBİLDE 4 RUS YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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