Şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücü öldü
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Şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücü öldü

Kırıkkale'de şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

11.12.2019 01:17 | Son Güncelleme: 11.12.2019 01:18
Şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücü öldü

'de şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Çağlar Canöz (24) idaresindeki 19 BJ 597 plakalı otomobil, Valilik Konağı yakınlarında, şarampoldeki ağaca çarptı.

Ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Canöz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücü öldü
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