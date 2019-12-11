Şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücü öldü
Kırıkkale'de şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'de şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çağlar Canöz (24) idaresindeki 19 BJ 597 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Valilik Konağı yakınlarında, şarampoldeki ağaca çarptı.
Ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Canöz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.