Sarallar adlı suç örgütüne operasyon
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Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi.

27.11.2019 09:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:18
Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik bu yeni bir operasyon düzenlendi. Baskınlarda örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde yeni bir operasyon düzenledi. Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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