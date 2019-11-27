SARALLAR'A OPERASYON; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR (1)

27.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:24

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çeşitli ilçelerde operayon düzenledi. Örgütün liderlerinden Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA