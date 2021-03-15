Sarah Everard cinayeti- Londra Emniyet Müdürü: İstifa etmeyi düşünmüyorum

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdürü Cressida Dick, polisin cinayet kurbanı kadın Sarah Everard anısına yapılan anma törenine müdahale etmesi nedeniyle yöneltilen eleştirilerin ardından, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdürü Cressida Dick, polisin cinayet kurbanı kadın Sarah Everard anısına yapılan anma törenine müdahale etmesi nedeniyle yöneltilen eleştirilerin ardından, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

Londra'daki anma töreninde, bir kadının yere yatırılıp kelepçelenmesi tepki çekmişti.

Cressida Dick, teşkilata liderlik etmeye "daha kararlı olduğunu" belirtti.

İçişleri Bakanı Priti Patel, polis güçlerinin Covid kısıtlamaları gerekçesiyle aldığı müdahele kararının bağımsız bir komisyonca incelenmesi kararı almıştı.

Hem Patel hem de Başbakan Boris Johnson'ın Dick'e destek oldukları söyleniyor.

Dick, müdahale kararının gözden geçirilmesi gerektiğini kabul ederken, polisin "gerçekten büyük kalabalığa" karşı tutumunu savundu.

Dick "Gördüğüm kadarıyla ekibim, doğru bir şekilde bunun kamu sağlığına önemli bir risk oluşturan yasadışı bir toplanma olduğunu düşündü. Operasyonda yer almayan herhangi birinin müdahalenin doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda bir hükme varabileceğini düşünmüyorum" dedi.

Başbakan Johnson, ortaya çıkan görüntülerin "kendisinde derin bir kaygı yarattığını" söylerken, Dick'in "bu durumla nasıl başa çıkıldığı konusundaki bir değerlendirme yapılması taahhütüne bağlı olduğunu" belirtti.

Johnson ayrıca, bugün "kadınların korunması ve sokakların güvenli kılınması için başka neler yapılacağının" ele alınacağı bir toplantıya başkanlık edeceğini vurguladi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da bir soruşturma çağrısında bulunurken, polisin tavrını "kabul edilemez" diye niteledi.

Khan, Cressida Dick ve yardımcısı ile konuştuğunu ve "yaptıkları açıklamalardan tam anlamıyla tatmin olmadığını" vurguladı.

Sarah Everard, geçen hafta Londra'nın güneyindeki Clapham bölgesinde bir arkadaşını ziyaretinin ardından akşam saatlerinde eve yürüyerek dönerken kaybolmuştu. Everard'ın cansız bedeni günler sonra İngiltere'nin doğusundaki Kent bölgesindeki ormanlık alanda bulunmuştu.

Olayla ilgili olarak bir polis memuru gözaltına alındı. Gözaltında bulunan polis memuru Wayne Couzens'e zorla alıkoyma ve cinayet suçlamaları yöneltildi.

Arama çalışmaları sırasında polisin, Everard'ın son görüldüğü bölgede yaşayan kadınlara gece yalnız sokağa çıkmamalarını söylemesi tepki topladı. "Sokakları Geri İstiyoruz" (Reclaim These Streets) sloganı altında bir araya gelen bir grup kadın, Cumartesi akşamı için eylem çağrısı yaptı.

Polis, İngiltere'de Covid-19 pandemisi nedeniyle geçerli olan kurallar çerçevesinde eyleme katılanlara işlem yapılabileceğini söyledi. Bunun üzerine eylemi düzenleyenler, toplanma çağrısını geri çekti ve herkese kapısının önünde mum yakma çağrısı yaptı.

Ancak buna rağmen yüzlerce kadın Clapham Common bölgesinde toplandı ve polis de kalabalığı dağıtmak için güç kullanarak müdahale etti. Gözaltı sırasında bazı kadınların kelepçelendiği ve yerlerde sürüklendiği görüldü.

Sokakları Geri İstiyoruz grubu yaptığı açıklamada, polisin müdahalesinin kendilerini "derinden üzdüğünü ve öfkelendirdiğini" belirterek, Londra polisine "erkek şiddetine karşı yapılan bir eylemde kadınlara fiziksel şiddet uyguladıkları" eleştirisi yöneltti.