Saraçoğlu Mahallesi için Almanya'dan destek
15.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:49
Ankara'nın merkezindeki tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmasında tarihi dokunun zedelendiği gerekçesiyle Çevre Bakanlığına karşı hukuk mücadelesi yürüten Mimarlar Odası'na Almanya'dan destek geldi.
Ankara'nın merkezindeki tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmasında tarihi dokunun zedelendiği gerekçesiyle Çevre Bakanlığına karşı hukuk mücadelesi yürüten Mimarlar Odası'na Almanya'dan destek geldi.
Kaynak: DailyMotion.com