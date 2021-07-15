SARAÇHANE'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehitleri için anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehitleri için anma töreni düzenlendi.

İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde gerçekleştirilen törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İBB meclis üyeleri katıldı. Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla sona erdi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet pano önüne karanfil bıraktı.

Anma programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "15 Temmuz 2016'da tam bu binanın önünde, bir terör örgütünün hain saldırısıyla hayatını kaybetmiş çalışma arkadaşlarımız var, vatandaşlarımız var. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Sadece burada değil, ülkemizin dört bir yanında bu hain saldırıya karşı sahaya inen vatandaşlarımız, buna tepki göstermiştir. Tepki gösterirken mücadele ve müdahale etmiş, ama ne yazık ki o hain talimatı alanlar, vatandaşlarımıza kurşun sıkmaktan çekinmemiş ve vatandaşlarımızı şehit etmişlerdir. Bu Türkiye tarihinde hepimizin başını öne eğip, derin derin düşünmesi çok üzülmesi ve bu anlamda en üst seviyede ders çıkartması gereken bir tarihi gündür" dedi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu ise, "Milletin içinden çıkmış ve milleti Allah ile aldatan, bir güruh tarafından millete ihanet ordusu tarafından millete saldırıldı. Ama bu millet, bu ihaneti canlarıyla malıyla her şeyiyle bertaraf etmeyi bilmiştir. 15 Temmuz'da silahlarını kuşanıp millete kurşun sıkanlar tanklara binip bu milletin üstüne tank sürenler ve tankları sürenlerin taşeronluğunu yapan hainler ya da onlara emir ve komuta eden küresel emperyalistler hiçbir zaman bu toprakları tutsak edemeyecekler" diye konuştu

İBB Meclisi CHP Grubu Başkan Vekili Doğan Subaşı ise, "Milli birlik ve demokrasi kavramlarının etrafında kenetlenelim. Bu kavramları geliştirmek üzerine ilerleyelim. Ancak o zaman 15 Temmuz'un bu acısını bir ölçüde telafi edebiliriz. Şehitlerimize tekrardan Allahtan rahmet diliyorum gazilerimize tekrardan geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı