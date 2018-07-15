Saraçhane 15 Temmuz Anıtı"Nın Açılışı (2) - İstanbul

Saraçhane 15 Temmuz Anıtı"Nın Açılışı (2) - İstanbul

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in konuşması AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının havuzu kenarında "Saraçhane 15 Temmuz Anıtı" açıldı.

Saraçhane 15 Temmuz Anıtı

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in konuşması
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının havuzu kenarında "Saraçhane 15 Temmuz Anıtı" açıldı.

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