Saraçhane 15 Temmuz Anıtı"Nın Açılışı (2) - İstanbul
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in konuşması AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının havuzu kenarında "Saraçhane 15 Temmuz Anıtı" açıldı.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in konuşması
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının havuzu kenarında "Saraçhane 15 Temmuz Anıtı" açıldı.