Saracchi ve Falcao, saha çalışmalarına başladı
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Saracchi ve Falcao, saha çalışmalarına başladı

10.12.2020 20:22 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:26

- Saracchi ve Falcao, saha çalışmalarına başladı Bel ağrısı şikayeti bulunan Babel, özel program dahilinde çalıştı Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5.

- Saracchi ve Falcao, saha çalışmalarına başladı

Bel ağrısı şikayeti bulunan Babel, özel program dahilinde çalıştı

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktörü Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma ile başladı. Daha sonra teknik çalışmalar yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde pas oyunları oynandı. Ana bölümde ise dar alanda dayanıklılığa yönelik turnuva usulü çift kale maçlar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile sona erdi.

Antrenmanda Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı. Bel ağrısı şikayeti bulunan Ryan Babel, tedavisinin ardından özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Saracchi ve Falcao, saha çalışmalarına başladı
Saracchi ve Falcao, saha çalışmalarına başladı
Saracchi ve Falcao, saha çalışmalarına başladı
Saracchi ve Falcao, saha çalışmalarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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