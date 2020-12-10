Galatasaray'da Saracchi ve Falcao saha çalışmalarına başladı
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Galatasaray'da Saracchi ve Falcao saha çalışmalarına başladı

10.12.2020 18:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:56
Galatasaray'da Saracchi ve Falcao saha çalışmalarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Saracchi ve Falcao, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde pas oyunları oynandı. Ana bölümde ise dar alanda dayanıklılığa yönelik turnuva usulü çift kale maçlar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı. Bel ağrısı şikayeti bulunan Ryan Babel ise tedavisinin ardından özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.


Galatasaray'da Saracchi ve Falcao saha çalışmalarına başladı
Galatasaray'da Saracchi ve Falcao saha çalışmalarına başladı
Galatasaray'da Saracchi ve Falcao saha çalışmalarına başladı
Galatasaray'da Saracchi ve Falcao saha çalışmalarına başladı
Galatasaray'da Saracchi ve Falcao saha çalışmalarına başladı
Galatasaray'da Saracchi ve Falcao saha çalışmalarına başladı
Galatasaray'da Saracchi ve Falcao saha çalışmalarına başladı
Galatasaray'da Saracchi ve Falcao saha çalışmalarına başladı
Galatasaray'da Saracchi ve Falcao saha çalışmalarına başladı
Galatasaray'da Saracchi ve Falcao saha çalışmalarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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