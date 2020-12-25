Saracchi, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Saracchi, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi

25.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:07
Saracchi, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Marcelo Saracchi, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ı gezdi.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Marcelo Saracchi, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ı gezdi.

Galatasaray'ın Uruguaylı sol belki Saracchi, eşi ve çocuklarıyla berabere Tuzla Viaport Marina'nın içinde yer alan Aslan Park'ı ziyaret etti. Saracchi ve ailesi, Aslan Park içindeki 12 farklı türden 30'dan fazla büyük kediyi merakla izledi. Sarrachi ailesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ettiği gezide aslanlarla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Cahit Özkan Özlem Zengin Bekir Pakdemirli
Magazin Arto Burak Özçivit Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Mbwana Samatta İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ankara Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Saracchi, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 01:08:32. #1.14#
title