Saracchi, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi
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Saracchi, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi

24.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:54

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Marcelo Saracchi, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ı gezdi.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Marcelo Saracchi, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ı gezdi.

Galatasaray'ın Uruguaylı sol belki Saracchi, eşi ve çocuklarıyla berabere Tuzla Viaport Marina'nın içinde yer alan Aslan Park'ı ziyaret etti. Saracchi ve ailesi, Aslan Park içindeki 12 farklı türden 30'dan fazla büyük kediyi merakla izledi. Sarrachi ailesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ettiği gezide aslanlarla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

(İHA)

Saracchi, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi
Saracchi, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi
Saracchi, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi
Saracchi, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi
Saracchi, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi
Saracchi, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi
Saracchi, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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