Saraç: "Ülkemizde ve dünyada örneği bulunmadığını bildiğimiz burs programı kurguladık""

Saraç: "Ülkemizde ve dünyada örneği bulunmadığını bildiğimiz burs programı kurguladık""

Salondan ve katılımcılardan görüntüler YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"na katıldı.

24.09.2019 13:37
Saraç:

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"na katıldı. (3)

Kaynak: AA
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