Saraç: "Ülkemizde ve dünyada örneği bulunmadığını bildiğimiz burs programı kurguladık""
Salondan ve katılımcılardan görüntüler YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"na katıldı.
24.09.2019 13:37
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"na katıldı. (3)
Kaynak: AA