Saraç ailesinin dramı yürek burkuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saraç ailesinin dramı yürek burkuyor

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Yaşam

Saraç ailesinin dramı yürek burkuyor Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde derme çatma bir evde yaşayan 5 çocuk babası Ayhan Saraç, ailesi ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

Saraç ailesinin dramı yürek burkuyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde derme çatma bir evde yaşayan 5 çocuk babası Ayhan Saraç, ailesi ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Baba Saraç, ailesini geçindirmek için eskicilik yaptığını ve bu işi yaparken kullandığı tekerlekli tablanın çalınmasıyla ortada kaldığını söyledi.

İddiaya göre, Ayhan Saraç'ın eşi Aynur Saraç, geçtiğimiz yıllarda sezaryenle bir çocuk dünyaya getirdi. Doğum sırasında çocuğunun kafası kesilerek hayatını kaybederken Aynur Saraç da felç geçirdi. Baba Ayhan Saraç bütün varlığını eşinin tedavisine harcadı. Elinde avucunda bir şey kalmayan baba Saraç, ailesi ile birlikte derme çatma evde hayata tutunmaya çalışıyor.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi derme çatma bir evde oturan ve hurdacılıkla geçimini sağladığını belirten Saraç, "Hurdacılık yaparak geçim yapmaya çalışıyorum. Hurdacılık yaptığım tekerlekli tablam çalındı. Evime ekmek götürdüğüm teknem gitti gideli perişanım. Eşim felçli ve hem eşime hem çocuklarıma bakıyorum" dedi.

(SI-AKK-AŞ-Y)

Saraç ailesinin dramı yürek burkuyor
Saraç ailesinin dramı yürek burkuyor
Saraç ailesinin dramı yürek burkuyor
Saraç ailesinin dramı yürek burkuyor
Saraç ailesinin dramı yürek burkuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Tolga Yüce Emel Sayın Acun Ilıcalı
Spor Yiğit Şardan Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Saraç ailesinin dramı yürek burkuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 23:42:46. #1.13#

title