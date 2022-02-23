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Sara krizi taklidi yaparak dolandırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sara krizi taklidi yaparak dolandırdı

Beyoğlu'nda sara krizi taklidi yapan dolandırıcı birden kendini yere attı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda sara krizi taklidi yapan dolandırıcı birden kendini yere attı. Poşetteki simitleri etrafa saçılan dolandırıcının bu yöntemle insanlardan para aldığı öğrenildi.

Beyoğlu Taksim'de ara sokaklarda sara krizi taklidi yaparak insanları dolandıran yaşlı adam birden kendini yere attı. Yere düşen adamın elindeki simitler ise etrafa saçıldı. Yaşlı adamın bu yöntemle insanları kandırdığı ve onlardan para aldığı öğrenildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Dolandırıcı, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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