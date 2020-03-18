Sara krizi geçiren vatandaş korona virüs şüphesine neden oldu
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Cumhuriyet Caddesi, Ağrı, Güncel

Sara krizi geçiren vatandaş korona virüs şüphesine neden oldu

Ağrı'da cadde üzerinde sara krizine giren bir vatandaş yere düşünce çevredeki vatandaşlar korona virüs olduğu şüphesiyle tedirginlik yaşadı.

18.03.2020 23:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:09
Sara krizi geçiren vatandaş korona virüs şüphesine neden oldu

Ağrı'da cadde üzerinde sara krizine giren bir vatandaş yere düşünce çevredeki vatandaşlar korona virüs olduğu şüphesiyle tedirginlik yaşadı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir kişi sara krizi geçirip yere düştü. Vatandaşlar korona virüs şüphesiyle tedirginlik yaşarken, kısa süre sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince kişinin sara krizi geçirdiği bildirildi. Şahıs sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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