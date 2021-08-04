'Sara hastasıyım' diyerek kendini yere attı, romatizma çıktı
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'Sara hastasıyım' diyerek kendini yere attı, romatizma çıktı

'Sara hastasıyım' diyerek kendini yere attı, romatizma çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da "sara hastasıyım" deyip kendisini yere atan şahıs vatandaşlardan para ve yardım istedi.

Avcılar'da "sara hastasıyım" deyip kendisini yere atan şahıs vatandaşlardan para ve yardım istedi. Ancak gerçekte romatizma rahatsızlığı bulunan adamla kadın arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Cihangir Mahallesi'nde önceki gün yaşandı. İddiaya göre bir genç kendisinin "sara hastalığım var" deyip yere atarak vatandaşlardan ilaç parası ve yardım istedi. Durumun bir kadının dikkatini çekmesi üzerine kadınla genç arasında tartışma yaşandı. Yaşanan anlar yine aynı kadın tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 'Fibromilyaji' yani romatizma hastalığı raporu gösteren adama tepki gösteren kadın, "İnsanlar bunlar yüzünden kime inanacağını şaşırıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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