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Sara hastası genç evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sara hastası genç evinde ölü bulundu

Bolu'da sara hastası 26 yaşındaki genç adam yalnız yaşadığı evinde kriz geçirerek hayatını kaybetti.

AYDIN (İHA) - Bolu'da sara hastası 26 yaşındaki genç adam yalnız yaşadığı evinde kriz geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Maral Sokakta yaşayan sara hastası Aydın Gençtürk'ten haber alamayan ailesi gencin yaşadığı eve gitti. Eve giren aile Gençtürk'ün hareketsiz halde yattığını gördü. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde sara krizi geçirdiği tespit edilen Aydın Gençtürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. - BOLU

Sara hastası genç evinde ölü bulundu

Sara hastası genç evinde ölü bulundu

Sara hastası genç evinde ölü bulundu

Sara hastası genç evinde ölü bulundu

Sara hastası genç evinde ölü bulundu

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