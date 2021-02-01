SAR Yardımlaşma Derneği, Suriyeli çocuklara mont hediye etti

SAR Yardımlaşma Derneği tarafından, Suriye'nin İdlib bölgesi kırsalında çadır kentlerde yaşayan 250 çocuğa mont yardımında bulunuldu.

Merkezi Hatay'da bulunan derneğin Başkan Yardımcısı Sua Abdulcelil, AA muhabirine, Suriye'de zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi verenlere dernek olarak yardımları sürdürdüklerini söyledi.

Suriyeli çocukların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Abdulcelil, "Savaşın başladığı ilk günlerden bu yana özellikle Suriyeli çocukların elini tutmaya çalıştık. Kış mevsiminde çocuklarımızın üşümesini istemiyoruz. Onları biraz da olsa sıcak tutabilmek için mont hediye ettik." dedi.

Abdulcelil, Suriye'nin farklı bölgelerindeki çocuklara mont yardımında bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş