Sapunaru ve Luckassen kadroda yer almadı
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Sapunaru ve Luckassen kadroda yer almadı

Sapunaru ve Luckassen kadroda yer almadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor'da Cristian Sapunaru ve Kevin Luckassen Gençlerbirliği maçını tribünden izledi.

Kayserispor'da Cristian Sapunaru ve Kevin Luckassen Gençlerbirliği maçını tribünden izledi.

Süper Lig'in 36.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan ve müsabakayı 2-2 tamamlayan Kayserispor'da Rumen savunma oyuncusu Cristian Sapunaru ve Hollandalı forvet Kevin Luckassen maç kadrosuna giremedi.

Kayserispor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, iki yabancı futbolcusunu 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi. Bu iki futbolcunun yerine Denis Alibec ve Anton Maglica kadroya alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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