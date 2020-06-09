Sapsarı güneşe karşı kırmızılarla korunun! Evlere girdiğimizde kıştı, bir çıktık ki yaz olmuş. Şimdi tedbiri elden bırakmadan, hayata kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Bu süreçte tedbir almamız gereken bir diğer konu da, güneş ışınlarına karşı cildimizi korumak.

Aylar sonra tenimize değecek güneş her ne kadar şifa olsa da, fazlası zarar verecektir. Bu zararı önlemek için de kurtarıcımız yine doğada, kırmızı meyve ve sebzelerde. Kırmızıların içinde olan "likopen" maddesi, bizi güneşin zararlı ışınlarından korur. Tıpkı güneş kreminin yaptığı gibi, cildimizin altından koruyucu bir tabaka oluşturur. O yüzden mevsiminde çıkmış kırmızı meyve ve sebzeleri yemek cilt sağlığı ve güzelliği için çok önemlidir.

Likopen zengini ürünleri hazırlamak da çok kolay.

Karpuzun çöpe attığımız kabuğu çok etkin bir güneş sonrası losyondur. Bu kabukları buzluğa koyun ve güneş sonrası krem yerine vücudunuza, yüzünüze bu donmuş kabuklarla masaj yapın.

1 domatesin yarısını rendeleyin, 1 taşım ocakta pişirin. soğuduğunda, içine 1 yemek kaşığı nişasta (buğday veya pirinç), 3-4 damla limon, 1 çay kaşığı karbonat ekleyin ve temizlenmiş yüzünüze sürün. 15 dakika cildinizde beklettikten sonra yıkayıp, nemlendiricinizi sürün.

Cildinizi güneşe karşı güçlendirecek serum yapmak için de, 1-2 adet kirazı elinizle sıkarak suyunu çıkartın ve yüzünüze sürün.

Kırmızılarla cildi hem içten hem dıştan korumak mümkün. İhtiyacınız olan tek şey, birazcık kendinize vakit ayırmanız. Ayrıca, bu güneşli sıcak günlerde, su içmek de son derece önemli. Kırmızıların yanına bu en kıymetli içeceği eklemeyi unutmayın.

Sağlıkla kalınız.