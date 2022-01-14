Şapkanın dört asırlık serüveni Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor

İSTANBUL (AA) - Geçmişi insanlık tarihi kadar eski şapkanın 17. yüzyıldan 1900'lü yıllara birbirinden farklı ve nadide örnekleri, İstanbul'daki Rahmi M. Koç Müzesi'nde meraklılarıyla buluşuyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, koleksiyoner Yasemin Genç Uygur'un bağışladığı kadın şapkaları, 1890 ve 1970 yılları arasında kullanılan popüler modellerden oluşuyor.

Koleksiyonda, tüy, dantel, kurdele, boncuk ve yapay çiçek süslemeli kokteyl şapkaları, 1920'lerde popüler olan çan biçimli modeller, 1930 ve 1940'larda kullanılmış asimetrik kesimli modeller, hasır şapkalar, 1950 ve 1960'lara özgü nadide kep ve bere modelleri yer alıyor.

Levent Metinoğlu'nun bağışıyla müzede sergilenen erkek şapkaları da 17. yüzyıldaki İngiliz Kraliyet Donanma Şapkası'ndan 1911 tarihli melon şapkaya, geleneksel Orta Asya başlığı olarak bilinen el işlemesi doppaya kadar ilgi çekici modeller ile farklı dönemlerin kültürü, inançları ve yaşam biçimleri hakkında bilgi veriyor.

Müze, salı-cuma 10.00-17.30, cumartesi-pazar ise 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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