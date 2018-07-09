Şapkalı kapkaççıları marka ele verdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te kendileri şapka ile kamufle eden kapkaççıları şapkanın markası yakalattı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde meydana gelen kapkaç olayları ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Şapka kullanarak yüzlerini kamufle eden şahısların yakalanması için çalışma yürüten ekipler, güvenlik kamera görüntülerinde izledikleri şahısların giydikleri şapkanın markasından yola çıkarak, A.R.U isimli şahsa ulaştı. Yapılan operasyon ile yakalanan A.R.U, suçunu itiraf ederken, olaylara karışan 4 arkadaşının daha ismini verdi. Ekipler kapkaç olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen R.T, B.H, M.A.Y ve T.C isimli şahısları da yaptığı baskınla yakaladı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin gerçekleştirmiş olduğu 6 olay aydınlatıldı.

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs tutuklanmasına müteakip cezaevine gönderildi.