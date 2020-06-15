Şapka, gözlük ve maske takınca tanınmadı!
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Şapka, gözlük ve maske takınca tanınmadı!

Son olarak 'Şampiyon' adlı dizide rol alan oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün kuaförü Adem Terzi ile Etiler'de görüntülendi. Şapka, gözlük ve maske takan Sayışman çevredekiler tarafından tanınmadı

Şapka, gözlük ve maske takınca tanınmadı!
15.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:00

Yakın arkadaşı Terzi'nin berber koltuğuna oturan ünlü oyuncu, "Türk dizileri dünyada inanılmaz düzeyde takip ediliyor. Gittiğim her yerde yoğun bir ilgi var. Sevenlerimize layık olmak zorundayız. Adem Terzi de sağ olsun tıraş konusunda benim için 1 numara. İnşallah yine uğurlu gelir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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