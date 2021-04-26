"Sapık Alihan" hakkında iddianame hazırlandı

"Sapık Alihan" hakkında iddianame hazırlandı Sosyal medyadan Türk Bayrağı'nı yakan şahsa 6 yıla kadar hapis istemi Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağı yakan A.Ş. hakkında iddianame hazırlandı.

"Sapık Alihan" hakkında iddianame hazırlandı

Sosyal medyadan Türk Bayrağı'nı yakan şahsa 6 yıla kadar hapis istemi

İSTANBUL - Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağı yakan A.Ş. hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede A.Ş.'nin 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan şüphelinin Özgecan Aslan ile ilgili paylaşımlarına yönelik soruşturma ise ayrıldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'e ve Mersin'de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan A.Ş. hakkında iddianame hazırlandı. 18 yaşından küçük A.Ş. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' ve 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan, şüphelinin Özgecan Aslan ile ilgili paylaşımları nedeniyle 'Kişinin hatırasına hakaret' suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrılmasına hükmedildi. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle şüpheli A.Ş. hakim karşısına çıkacak.

Olayın Geçmişi

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda şüpheli A.Ş., Türk bayrağını önce yırtıp ardından yakmıştı. A.Ş. ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler etmişti. 18 yaşından küçük şüpheli hakkında hazırlanan raporda akli dengesinin yerinde olduğu belirtilmişti. Şüpheli A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL