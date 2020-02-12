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Şaphaneli öğrenciler güreşte madalyaya doymuyor

Kütahya'nın Şaphane Anadolu Lisesi öğrencileri güreş sporunda başarılarını devam ettiriyor.

12.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:03
Şaphaneli öğrenciler güreşte madalyaya doymuyor

'nın öğrencileri güreş sporunda başarılarını devam ettiriyor.


Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz bu sene ilk olarak katıldıkları 'A' kategorisinde 3 madalya almışlardı. öğrencilerimiz Kütahya'da yapılan "Grokoremen Güreş Turnuvası"nda bu sefer gençler 'B' kategorisinde adından söz ettirdi. Grokoremen gençler 'B' il finalinde 71 kilo da Bilgin Sönmez Altın, 81 kiloda Yusuf İlkay Erol Gümüş, 55 kiloda Furkan Karataş, Ali Kanat, Nuri Emre Özkan Bronz madalya aldılar. Öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi kutlar, maddi manevi destekleriyle sponsor olan tüm esnaflarımıza teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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