Şaphane vişnesine tescil belgesi

Ege Bölgesi ve Kütahya'nın önemli vişne üretim merkezlerinden olan Şaphane'de "Şaphane vişnesi" tescil belgesi alınması sevinçle karşılandı.

Ege Bölgesi ve Kütahya'nın önemli vişne üretim merkezlerinden olan Şaphane'de "Şaphane vişnesi" tescil belgesi alınması sevinçle karşılandı.

Şaphane Ziaraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, "İlçemize özgü vişnemizin "Şaphane Vişnesi" olarak tescil belgesini aldık. Bu belge vişnemizin pazarlanmasında ilçemizin tanıtımında önemli bir belgedir. ilçemize çevremize hayırlı olsun. Bu belgenin alınmasında mücadele veren kişi ve kurumlara Ziraat Odası Başkanlığı olarak teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA