Şaphane Kır Düğün Salonu'na ilave tesis

09.08.2019 10:48

Şaphane Kır Düğün Salonu yanına mescit, tuvalet, mutfak ve çocuk bakım odasının yapımına başlandığı bildirildi.

Yapılan çalışmaları Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır yerinde inceledi.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, "İlçemize yapımı tamamlanan Kır Düğün Salonu bölgemizde ilk olma özelliğini taşıyor. Bölesine güzel bir eserin ihtiyaçları olan mescit, tuvalet, mutfak ve çocuk bakım odası yapımına başladık. Kısa sürede bu çalışmaları bitirip kıl çadırlı Kır Düğün Salonu tam kapasite olarak hem ilçemize, hemde çevre ilçelerimize hizmet verecek. Şirin ilçemizin sosyal ve kültürel alanlarının çoğalması ve ilçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin daha iyi vakit geçirebilmeleri için de çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı. (YD-EFE) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA