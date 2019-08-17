Şaphane Kaymakamı görevinden ayrıldı

17.08.2019 11:29

Kütahya'nın Şaphane ilçe Kaymakamı Lutfullah Göktaş, başka bir ilçeye tayini çıkması dolayısıyla görevinden ayrıldı.

12 Nisan 2011 tarihinde Karaman Valiliğinde kaymakam adayı olarak görevine başlayan ve 1 yıl süreyle İngiltere Sheffield Üniversitesinde İngilizce dil eğitimin tamamlayan Kaymakam Göktaş, Düzce, Kastamonu, Konya illerindeki görevlerinden sonra, Şaphane ilçesinde bir yıldır görev yapmaktaydı.

Kaymakam Lütfullah Göktaş'ın, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan 7 Ağustos 2019 tarih ve 2019/268 numaralı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Iğdır ili Karakoyunlu ilçesi Kaymakamı olarak atamasının yapıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA