Şaphane ilçesine mahalle ve köyleri gösteren yön levhaları

22.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:21

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde uzun süredir eksikliği hissedilen köy ve mahalle adreslerini gösteren yön levhası tabela çalışmalarının tamamlandığı bildiirldi.



AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "İlçemize gelen yabancı misafirlerimizin adares bulmakta zorlanmalarından dolayı bazı şikayetler aldık. İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte, Kütahya İl Özel İdare Müdürlüğü'ne başvuruda bulunup gerekli ismleri verip levha talebinde bulunmuştuk. Yön levhası tabelalarımız, Özel İdare Müdürlüğü personellerimiz tarafından bugün Şaphane mahalle ve mezralarımızı vatandaşlarımızın rahat bir şekile bulabileceği şekilde monte edildi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA