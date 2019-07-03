Şaphane'de su arama çalışmaları

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde su sorununu çözmek için sondaj çalışmalarına Belediye ekipleri tarafından başlandığı belirtildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "İlçemiz Melengeç kaşı bölgesinde su sondaj çalışmalarına başladık. Kısa zamanda sonuç almayı hedefliyoruz. Şaphane ilçemizin su sorununu tamamen çözmek ana hedefimiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlısı ile bol ve bereketli sular nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA