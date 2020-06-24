Şaphane'de şehit ailelerine ziyaret
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Şaphane'de şehit ailelerine ziyaret

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, ilçe merkezinde bulunan tüm şehit ailelerini ziyaret etti.

Şaphane'de şehit ailelerine ziyaret
24.06.2020 06:16 | Son Güncelleme: 24.06.2020 07:11

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, ilçe merkezinde bulunan tüm şehit ailelerini ziyaret etti.

Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Gökçen, İlçe Emniyet Amiri Mesut Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Musa Arı eşlik etti.

Ziyaretinde şehit aileleriyle yakından ilgilenerek istek ve arzularını dinleyen Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ve kapılarının daima şehit ailelerine açık olduğunu söyledi.

Şehit aileleri Kaymakam Mahmutoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, "Devletimiz adına bizleri yalnız bırakmayan ve her fırsatta bizleri ziyaret eden kaymakamımıza teşekkür ediyoruz" dediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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