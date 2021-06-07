Şaphane'de küçükbaş hayvanlara veba aşısı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde bulunan küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde bulunan küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hayvan Sağlığı Veteriner Hekimlerimiz tarafından küçükbaş hayvanlarda koyun, keçi vebası aşısı, brucella aşısı ve küpeleme işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmalarımız ilçe merkezi ve yayla köylerimiz de dahil olarak üzere aralıksız olarak devam ediyor. Üreticilerimizin sorunsuz bir dönem geçirmesi en büyük temennimizdir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı